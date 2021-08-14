AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR

AA'da yer alan habere göre AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

9 VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Açıklamada, "Sel nedeniyle 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

BARTIN'DA KAYBOLAN BİR KİŞİ ARANIYOR

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

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