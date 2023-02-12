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Haberler Gündem Güncel Depremde son durum açıklandı! Son dakika: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Güncel deprem haberleri
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Son dakika haberi Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Afette son durum açıklandı. Buna göre depremlerde şu ana kadar 24 bin 617 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. AFAD'dan yapılan son açıklamada da 80 bin 278 kişinin yaralandığı kaydedildi

Depremde son durum açıklandı! Son dakika: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor - Güncel deprem haberleri
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DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1´i tutuklanmış 113´ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), gece yarısı basın toplantısı düzenledi. Oktay, "Gün içerisinde sevindirici haberler aldık. Ümit ediyorum ki bu haberler daha da çoğalır. Biz tüm gücümüzle arama- kurtarma çalışmalarına tüm ümitlerimizi canlı tutarak devam edeceğiz. 32 bin 71 isimsiz kahraman çalışmalara devam ediyor. Hepsinin ekipmanları yanında. Arama- kurtarmada çok önemli olan eğitimli köpekleri yanında. Teknoloji burada çok önemli ve teknolojiyi sonuna kadar değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"24 BİN 617 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

"Bununla birlikte üzücü haberlerde devam ediyor. Bir afet yaşadık ve bu yüzyılın afeti. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz artmaya devam ediyor. 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti" diyen Oktay, "Hayatını kaybeden kardeşlerimizin kimlik belirleme işlemleri ve defin işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Psikososyal desteklerimiz bölgede devam ediyor. Hava ve deniz araçlarını kullanmaya devam ediyoruz. 26 gemi 70 uçak ve 114 helikopter, 45 İHA ve 9 drone ile birlikte tüm çalışmalarımız devam ediyor. Arzumuz arama- kurtarma çalışmalarını titizlikle devam ettirmek ve bu aşamayı bitirdikten sonra enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürmek. Enkaz kaldırma çalışmalarının da bir adli süreci var. Enkaz kaldırılmadan önce gerekli incelemelerin yapılması sonraki adli süreç için önemli. Çalışmalardan sonra hemen enkazı kaldıracağız ve hemen kalıcı konutları yapacağız" açıklamasında bulundu.

"1 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞ, 113'Ü HAKKINDA GÖZALTI TALİMATI VERİLMİŞTİR"

Oktay, depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu olan 1 şüphelinin tutuklandığını, 113 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini aktararak, "Adalet Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalardan dolayı deprem suçları soruşturma büroları kurulmuştur. Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1´i tutuklanmış, 113´ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek. Arama- kurtarma çalışmaları sürerken salgın hastalıkların önüne geçmek için gerekli önemleri alıyoruz. Barınma ile alakalı çalışmalarımız devam etmekte. Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. Kendi imkanları ile çıkanlar var, havayollarının ücretsiz taşımaları ile çıkanlar var. Tahliye merkezlerimizde barınma ihtiyacını da ifade edenlere barınma imkanları da sunuyoruz. Şu an için 111 bin 500 kişi tahliye merkezlerimizden gidenler. Havayolu şirketlerinin yaptığı uçuşlarla da 100 binin üzerinde tahliye var. Barınma konusunda yurtlarımızı da imkanlara eklemiş durumdayız.

Geçici barınma önemli ama bizim arzumuz çok hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmek. Bunun için hasar tespit çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 6 bin personelimiz hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Risk teşkil eden yıkılması gereken binaların yıkılması yeni risklerin oluşmasının önüne geçilmesi açısından önemli. Hasarsız binalarda ise yetkili arkadaşların oturulabilir raporu ile geçici barınmanın yerini alması önemli. Ulaşım ve enerji alanında bir sıkıntımız yok. Haberleşme alanında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Isınma ile ilgili yoğun bir odun ve kömür yardımı yapmaya başladık. Akaryakıt konusu önemli bir konu. Elimizdeki verilere göre günlük tüm afet bölgesindeki akaryakıt tüketiminin 6.6 milyon litre olduğunu görüyoruz. Afet sonrasında biraz artmış durumda ama biz her ihtimale karşı stoklarımızı yüksek tuttuk. Şu an itibari ile afet bölgesinde 46 milyon litrelik bir stokumuz var" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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