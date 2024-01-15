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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu! - Haberler

        Son dakika haberi AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu

        AK Parti'de Ankara adayının açıklanacağı aday tanıtım toplantısının perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 15.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:06
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        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
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        Son dakika haberine göre AK Parti'nin ertelenen aday tanıtım toplantısının tarihi belli oldu.

        Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre toplantının 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceği öğrenildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

        DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

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