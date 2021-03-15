Üç ülkeden daha AstraZeneca kararı! 0:00 / 0:00

DHA

Almanya Sağlık Bakanlığı, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü´nün tavsiyesi üzerine Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Almanya Sağlık Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımının askıya alındığı açıklandı. Kararın, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsü´nün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.

İtalya da, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.

ASTRAZENECA, AVRUPA´DA ASKIYA ALINIYOR

Aralarında Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya´nın da bulunduğu Avrupa´da birçok ülke, AstraZeneca´nın kullanımını askıya alma kararı aldı. Bu ülkelere Almanya da eklendi. İngiltere´de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

ASTRAZENECA: PIHTI RİSKİ YOK

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür" denildi.

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