Ankara'da sınav soruşturması! 51 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: Ankara'da sınav soruşturması! 51 gözaltı
ABONE OL

Son dakika haberi Ankara'da sınav soruşturması! 51 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Ankara'da sınav soruşturması! 51 gözaltı
Ankara'da sınav soruşturması! 51 gözaltı
0:00 / 0:00
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2005'teki sınav öncesi örgüt mensuplarınca sınav sorularına erişilerek FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda soruları önceden temin ederek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık edenlerin de arasında bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 39'unun yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kandil günleri ne zaman? 2021 Üç aylar ve Diyanet kandil günleri
GÜNDEM2021 Diyanet Kandil günleri nedir?
Marketler kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri 10 Mart: Marketler hafta içi kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarket saatleri değişti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? 65 yaş üstü seyahat izni ve sokağa çıkma saatleri
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti!
Bir bu eksikti! Son dakika: "Suriye Altını" uyarısı... Evlenecekler dikkat
GÜNDEMEvlenecek çiftlere 'Suriye Altını' uyarısı!
Son dakika. İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! 19 gözaltı
GÜNDEMBanka dolandırıcılığı operasyonu! 19 gözaltı
Son dakika! Ankara'da ByLock soruşturması: 15 gözaltı kararı
GÜNDEMAnkara'da ByLock soruşturması: 15 gözaltı kararı
Deprem mi oldu, nerede? 10 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 10 Mart!
ŞANTAJ| Son dakika: Ayrılmak isteyen genç kıza iğrenç tehdit
GÜNDEMAyrılmak isteyen genç kıza iğrenç şantaj!
Süper Loto sonuçları 9 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM9 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları için TIKLA! E-Devlet ile sosyal yardım parası başvuru
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları