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Arkadaşının eşine ahlaksız teklife linç girişimi! Çevredeki vatandaşlar kurtardı

İstanbul Fatih'te, geçen ay evlerinde bir süre misafirleri olan eşinin arkadaşının kendisini taciz ettiğini ve otele davet ettiğini öne süren Suriyeli kadın durumu eşine söyledi. Kadının eşi yakınları ile otelde pusu kurup, buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye feci şekilde darbetti. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti

istanbul ahlaksız teklife linç girişimi
DHA

İstanbul Fatih'te, Suriyeli Mudar E., geçen ay evlerinde bir süre misafir olarak kaldığı arkadaşının eşine ahlaksız teklif yaptığı gerekçesiyle linç edilmek istendi.

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., bir ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı. Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti.

A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek pusu kurdu. Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları, "Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin" diye bağırarak, darbetmeye başladı.

Kadının yakınlarının Mudar E.'yi linç girişimi çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Feci şekilde dövülen Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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