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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Avcılar'da zincirli vahşet! Dehşeti iş yerini açmaya gelince gördüler
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Avcılar'da zincirli vahşet! İş yerini açmaya geldiklerinde buldular

İstanbul Avcılar'da iş yerini açmaya gelen çalışanlar dehşeti yaşadı. İş yeri önündeki demir korkuluklara zincirle asılı halde bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, kayıp Cihan Bakır olduğu tespit edildi.

Son dakika haberi... Avcılar'da zincirli vahşet! Dehşeti iş yerini açmaya gelince gördüler
DHA

İstanbul Avcılar'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.

Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İş yeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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