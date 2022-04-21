Son dakika... Pençe-Kilit Harekatı'nda hedef ne, Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon gündemde mi,

ABD F-16'ları verecek mi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nın son gününde Habertürk TV'de gündemi değerlendirdi.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu tatbikat planlı tatbikattı. Dönemle ilgisini kurmamak lazım. Plan dahilinde iki yılda bir yaptığımız tatbikattır. Planlandığı şekilde Karadeniz, Ege, Akdeniz'in doğu bölgelerinde birliklerimizin harekata hazırlık durumunu kontrol etmek, elimizdeki yeni sistemleri, çeşitli taktik ve teknikleri denemek için. Yeni birtakım çözümler üretmek için arkadaşlarımızın yaptığı askeri faaliyet. Bu faaliyetler büyük bir simülasyon, bir fırsat, labaratuvar ve fırsat. Personelimizin bireysel bilgisi, tecrübesi ve yeteneğini en üst dereceye çıkarmak istiyoruz. TSK'nın kendisine verilen görevlere hazır olması gerekiyor. Tatbikatımız bu şekilde başladı. Arkadaşlarımızın bilgi, beceri ve fadakârlığıyla bir sorun yaşamadan gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirilecek. Burada görmek istediğimiz, test etmek istediğimiz çalışmalarını yaptık. Diğerlerini raporlardan takip ediyoruz. Deniz Kuvvetleri büyük bir başarıyla yeteneğini gösterdi. Araçları ne kadar ustalıkla kullanabildiğini gösterdi. Diğer kuvvetlerle kara unsurları, Hava Kuvvetleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla test etme imkanımız oldu. Bu sadece silahlı kuvvetlerin meselesi değildir. Belirli zamanlarda bunları test etmek suretiyle birlikte çalışabilirliği test etme fırsatımız oldu. Sahil güvenlik, Donanma Komutanlığımız bu tatbikata iştirak etti. Kazasız belasız tamamladık. Yabancı misafirlerimiz gücümüzü, kuvvetimizi görme fırsatı buldular.

Pençe-Kilit Operasyonu terörü kaynağında yok etme amacımızdaki temel faaliyetimizdir. Bizim nihai gayemiz en son teröristi yok etmek. Milletimizi bu terör belasından kurtarmak. Biz bunları yaparken başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine saygılıyız. Burada bir mecburiyet var. Bize tacizde bulunan teröristleri kaynağında yok etmek için yaptığımız çalışma. Pençe-Kilit Operasyonu hedeflerin tespiti, seçilmesi, tüm kurum ve kuruluşlar çalışma yaptı, plan hazırlandı. Özellikle içinde bulunduğumuz bölgede ciddi şekilde mağaralar var. Birinci safhayı kazasız belasız gerçekleştirdik. Hedeflere ele geçirdik derken bu safhanın hedefleri ele geçirildi. Daha sonra da devam edecek. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Bu birinci aşama.Bizim nihai aşamamız Irak'ın kuzeyinden bize tehdit olmayıncaya kadar. Bu Kandil'se Kandil. Bu mutlaka bitirilecek. Terörist neredeyse biz oradayız. Arkadaşlarımızın kahramanlığı ve fedakârlığıyla bu işin üstesinden geliyorlar. Şehit olan arkadaşlarımız birliklerin en önünde gitmeleriyle şehit olmuştur. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Sözde elebaşları büyük panik içindeler, bu konuşmalarına yansıyor. İstihbarat alıyoruz. Yapılan açıklamalarda bunların ciddi korku, endişe ve panik içinde olduklarını görüyoruz. Bu çöküşün alametleri. Teröristlerin sözde elebaşları bu çöküşü gördüler. Temennimiz alttakilerin de görmüş olması. Bir an önce teslim olmaları temennimizdir.

Suriye'de hudutlarımıza karşı taciz ve tecavüzler oldu. Birtakım oluşumların gerçekleşmesi için girişimler oldu. TSK olarak yerinde müdahale ile terör koridorlarını parçalamak suretiyle, bizim hedefimiz teröristlerdir, oradaki teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler. Oradaki oluşum etkisiz hale getirildi. Eğer zamanında müdahale etmeseydik şu anda çok daha büyük risk ve tehlikelerle mücadele etmek zorunda kalacaktık. Hain darbe girişiminden 1 ay sonra operasyon yaptık. Orada 4 bin teröristi DEAŞ'ı etkisiz hale getirdik. DEAŞ'ı yok edebilen tek Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Barış Kalkanı, Barış Pınarı teröristlere karşı yapılmış harekatlardır. Bu arada Amerikalılar ve Ruslarla yaptığımız mutabakatlar var. Sorumluluklarını yerine getirmelerini beklediğimizi ifade ediyoruz. Şu anda orada terörist bulunmaması lazımdı. Sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Biz bu konuda azimliyiz ve kararlıyız.

Bizim Suriye ile bir temasımız yok. Irak, Bağdat, Erbil'le konuşmak suretiyle ne yaptığımızı, ne yapacağımızı paylaşıyoruz. Amacımızı ifade ediyoruz. Herhangi bir şekilde Irak'ın egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saldırmak gibi niyetimiz olmadığını ifade ediyoruz. Suriye'de kontrol altına aldığımız bölge var. Buraya tecavüz olduğu halde misliyle mukabele ediyoruz. Orada arkadaşlarımız bilgili ve bilinçli şekilde teröristlere karşı mukabele ediyorlar. Çok ciddi kayıplara uğramalara rağmen elebaşları ısrar ve inatla tacize devam ediyor. Bir yere varamayacaklarını bilmelerini istiyoruz. Ruslar ve Amerikalıların o bölgede sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz.

Biz burada bütün faaliyetlerimizi TSK olarak Bakanlık olarak uluslararası hukuk, adalet, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz. Diyaloğa açık olduğumuzu söylemeye devam ediyoruz. Bizim bir karasularımız var. Deniz yetki alanlarımız çerçevesinde mühnasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı var. Uluslararası haklar ne veriyorsa aynı şeyi istiyoruz. Biz barışı istiyoruz, diyaloğu istiyoruz. Hiçbir şekilde biz hakkımızı çiğnetmeyeceğiz, oldu bittiye izin vermeyeceğiz ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin. Bu çerçevede diyalogların başlatılmasını istiyoruz. Bu diyaloglarla işlerin çözüleceğini, doğru yolun bu olduğunu, aksi halde birtakım provokatif hareket, tahripkâr eylem ve söylemlerin hiç kimseye yararı olmadığını ifade ediyoruz muhataplarımıza.

Yunanistan'da özellikle son zamanlarda emekli siyasetçi ve generallerin, aklı selim sahibi Yunanlıar bizi ümitlendiriyor. Bizim tezlerimizi tekrarlıyorlar. Yunanistan durup dururken birtakım ittifaklar peşinde koşuyor. Biz zaten müttefiğiz. Silahlanma gayreti dile getiriliyor. Biz de diyoruz ki, 'Bunlar savunma içinse fazla, eğer Türkiye içinse az'... Biz komşuyuz, aynı coğrafyayı paylaşıyouz, benzer tehditlerle karşı karşıyayız, terörden mülteciye kadar. Beraber çalışalım diyoruz. Bizim yaptığımız işlerin insani ve hukuki olduğunu tekrar ediyoruz. Bunu anlayan da var, anlamayan da var. Bizim tutumumuz belli. Günlük politika izlememiz sözkonusu değil. Gayet planlı hareket ediyoruz. Siyasal, diplomatik çözersek ne ala. Bunun dışında hiçbir şekilde heveslenilmesin. Konuşmalarla, baskılarla, başta AB olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların desteğini alarak hevese kapılırlarsa, hiçbir oluşuma izin vermeyeceğimizi defaten söyledik. Mavi vatan hassasiyetimizi anlamalarını bekliyoruz.

Kıbrıs'ta 50 yıldır devam eden görüşmeler oldu. Çözüm çıkmadı. Egemen ve eşit devletten başka bir çözüm olmadığını herkes gördü. Biz Kıbrıslı kardeşlerimizle beraber bu şekilde çözüme devam ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizin davasını aynı şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Biz garantörüz. Garantörlük sorumluluklarımızı aksaksız, eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz.

Bizim denizden Rusya ve Ukrayna komşumuz. İyi ilişkilerimiz sözkonusu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Putin ve sayın Zelenesky ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız savaş olmaması için çok ciddi mücadele verdi. Her iki liderle de görüşmeler yaptı önlemek için. Biz de bakanlar olarak Antalya, İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Bir an önce ateşkesin ilanı için gayret gösteriyoruz. Bu konuda açık, net ve şeffaf politika izlemeyi sürdürüyoruz. İnsani yardım konusunda Ukrayna ile çalışmalarımızı yapıyoruz. 23 Şubat'ta insani yardım uçakla gönderdik. Hava sahasının kapatılması nedeniyle mahsur kaldılar. Bu uçakların dönmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Arkadaşlarımız da temaslarını sürdürüyor. İçinde bulunduğumuz ortamın güvenli olmadığını hem Rus hem de Ukrayna tarafı söylüyor. Belli saatlerde uçabileceğimizi söylüyorlar. Ancak orada başkaları tarafından sıkıntıya sebebiyet verebilecek eylemler olabileceğini iki taraf da söylüyor. Biz de bekliyoruz. Devamlı bize bilgi veriyorlar. 4-5 gün önce heyet gönderdik, kontrol ettirdik, uçaklarımız çalışır vaziyette.



Biz acilen ateşkes ilanı için iki tarafın da anlaşması gerektiğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biz de bakanlarla yaptığımız görüşmelerde dile getiriyoruz. Şu anda somut adım atılmadı. Dileğimiz yakın gelecekte bu ateşkesin ilanı konusunda birtakım adımlar atılabileceği, sayın Cumhurbaşkanımızın iki lideri bir araya getirme gayretinin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Liderler bunu kabul ederlerse bunun aşağı doğru yayılaağı, bunun insani durum açısından önemli olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bir şekilde orada ayrıldı. Orada insani yardım noktasında talepleri var. Biz karayolu veya mümkün olursa diğer olanaklardan istifadeyle Türk vatandaşı ve Türk vatandaşı kimler varsa nakliyelerini deniz yolu dahil onlara yardım etmek için gayret gösterdiğimizi hem Ukrayna hem de Rusya'ya bildirdik. 1,5 ay önce ayçiçeği yağı yüklü gemiler vardı. Onların tamamı Rusya'nın kontrolündeki limanlardaydı. Kendileriyle görüştük onları salimen Türk limanlarına ulaştırdık. Herhangi sorun yaşanmadı. Şimdi Ukrayna'da olan gemilerimizin de çıkması için çalışıyouz. İki tarafla yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. Uygun bir ortam sağlayarak gemilerimizin oradan emniyetli bir şekilde çıkmasını sağlayacağız.



Bu mayınlarla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Ukrayna ve Rusya kaynaklı haberler çıktı. Daha sonra da 26 Mart'ta yanılmıyorsam üç değişik zamanda üç mayın tespit edildi. Bizim hazırlığımız vardı. Onlar emniyetli olarak çekilip imha edildi. Dördüncü mayın Romanya'da tespit edildi. Romenler imha etti. Bizim mayın avlama gemilerimiz, İHA'larımız, deniz karakol uçaklarımız, SARS timlerimiz var. Her türlü ihbara anında müdahale edebilecek konumda. Aynı şekilde Romenlerde de endişe var. Onlarla görüşüyoruz. Bulgarlarla da görüşüyoruz. Savunma bakanı arkadaşlarımızla görüştük. Mayına müdahale konusunda biz varız. İhtiyaç olursa Romanya ve Bulgaristan'a destek veririz. Montrö vurgusunu yaptık. Burada yeni bir yarış alanı ortaya çıkmasını önlemek istiyoruz. Şu ana kadar savaş olduğundan hareketle Montrö'nün savaş halini uygulamak suretiyle iki tarafa eşit davranıyoruz. Karadeniz'de herhangi bir sorun yaşamadık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu sükuneti sağlamak lazım, istikrarı bozmamak lazım. Bölge ve dünya için bu çok önemli. Arkadaşlarımız anlayışla karşılıyorlar. Mayınlarla ilgili söylentiler muhtelif. Arkadaşlarımız olayı yakından takip ediyorlar.

Amerikalılarla bazı hususlar mahfuz kalmak kaydıyla, askeri alanda ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli eğitim tatbikat faaliyetleri var. Bizim Türkiye olarak tezlerimizi lisanı münasiple aktarıyoruz. Birtakım sıkıntılı alanlarda bizim pozisyonumuzu biliyorlar, görüyorlar. Bir önce ihraç lisanslarına koyduklarını, pratikte ambargo anlamına gelen kararların kaldırılmasını talep ettik. F-16'ların ömrünün dolmakta olduğunu yazılı olarak talep etti. Yedek parçaya ihtiyacımız olduğunu resmi olarak bildirdik. İki üç kez heyetler arası görüşme oldu. Sayın savunma bakanı ile telefon ve yüzyüze görüşmemiz oldu. Açık ve net ortaya koyduk. Uygun görüş bildirdiler. Bu şekliyle süreç devam ediyor. Bunun Kongre safhası var. ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazıldı. Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye cevap verdi. Olumlu ifadeler olmakla beraber olayı ihtiyatlı bir şekilde izliyoruz. Kongre nezdinde Türkiye olarak bazı çalışmalarımız olabilir. Kongrede senatöre bilgi vermek gibi. Buraya geldiler. Bizden de gidebilirler. Şu ana kadar olumsuz yansıması olmadı. Bunun dışında çeşitli temaslar var. Bunlar önümüzdeki günlerden daha da sıklaşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Biden'la gerek telefonla gerekse yüz yüze görüşmeler olabilir. Sonuçta süreç devam ediyor ve olumlu olarak değerlendiriyoruz.

Savunma sanayinde hangi noktada olduğumuzu bilmek için bir önceki aşamayı görmek lazımdır. Kullanmakta olduğumuz tüfekler bize ait değildi. Biz yapsak dahi lisansı bize ait değildir. Şu anda bütün hafif silahları yapar ve hatta ihraç eder hale geldik. Bizim ciddi İHA problemimiz oldu. Şu anda biz İHA ve SİHA ihraç ediyoruz. Bunların bir alanda tecrübesi var. Kullanıldı ve çok faydalı sonuçlar elde edildi. OBÜS'lerimizi yapıyoruz, helikopter yapıyoruz. Elektrik, elektronik cihazlarımızı yapıyoruz. Deniz topumuzu yaptık. Çok önemli bu. Deniz altı torpido yapıyoruz, atmacayı yaptık. Kendi gemimizi tasarladık, teçhiz ettik, inşa ettik ve ihraç ediyoruz. TSK olarak çok şanslıyız. Atalarımız 'alet işler el övünür' diyor. Mehmetçiğe en ileri teknolojideki silah, mühimmatı vermek bizim görevimiz. Belki de bunu söylemek lazım kötü komşu ev sahibi babında, bu alanda konulan tahditler bizi kamçıladı. Bu ortaklık ve işbirilği açısından uygun değildi. NATO'nun güçlü olması için TSK'da çalışmalar sözkonusu. Siz tahditler koyarsanız güçlenmesini önlersiniz. Biz bu ittifak içinde hep beraber çalışmayı arzu ediyoruz. Bizim yerlilik ve millilik oranları yüzde 70 ve yüzde 80. Bundan sonraki çalışmaların da yapılması lazım. Bu çalışmaların çok daha çetin olacağın farkındayız. Bunun saklısı gizlisi yok, cin şişeden çıktı, Türk savunma sanayi bundan sonra durdurulamaz.