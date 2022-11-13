Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Beyoğlu'ndaki patlamada bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1- 2 dakika sonra patlama meydana geliyor"

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi
Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıya dair bilgiler paylaştı.

Saldırıya dair iki ihtimalin olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, saldırganın isminin henüz belli olmadığını bildirdi. Saldırgana dair bir görüntünün ellerinde olduğunu ifade eden Bozdağ, "Kadın olduğu belli. Bütün kayıtlar takip ediliyor. Şu anda peşinde bir takım görevliler de var. İz süren arkadaşlarımız var. Onlar da konuyu takip ediyorlar" diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BOMBALI SALDIRI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da açıklamalarında saldırının bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ da, patlamanın meydana geldiği İstanbul'a hareket etti. Adalet Bakanı Bozdağ da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yarıyıl tatili ne zaman 2023? 15 gün tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM Yarıyıl tatili ne zaman 2023?
Babasının boğazını sıktığı genç yaşam mücadelesi veriyor - Güncel haberler
GÜNDEM Babasının boğazını sıktığı genç yaşam mücadelesi ...
Son dakika: EGM: Provokatif içerikli 25 hesap tespit edildi - Son dakika haberleri
GÜNDEM EGM: Provokatif içerikli 25 hesap tespit edildi
Bitlis'te silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Bitlis'te silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Boşandığı eşiyle ailesini rehin aldı - Haberler
GÜNDEM Boşandığı eşiyle ailesini tüfekle rehin aldı
İmamoğlu yayını Çarşamba'ya ertelendi 
GÜNDEM İmamoğlu yayını Çarşamba'ya ertelendi 
Kaçak kazıda defineci hayatını kaybetti
GÜNDEM Kayaları parçalamak isteyen defineci öldü
Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası dernek kurdu
GÜNDEM Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası dernek ...
Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 12 yaralı
GÜNDEM Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 12 yaralı
AÇIKLAMA | İnternet neden yavaş? İnternet uygulamaları WhatsApp, Facebook, Youtube Instagram, Twitter neden açılmıyor, ne oldu? İnstagram çöktü mü?
GÜNDEM Sosyal medyada yavaşlık! Twitter, Instagram...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.