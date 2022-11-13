Bakan Bozdağ'dan saldırıya ilişkin bilgi 0:00 / 0:00

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında bugün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıya dair bilgiler paylaştı.

Saldırıya dair iki ihtimalin olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, saldırganın isminin henüz belli olmadığını bildirdi. Saldırgana dair bir görüntünün ellerinde olduğunu ifade eden Bozdağ, "Kadın olduğu belli. Bütün kayıtlar takip ediliyor. Şu anda peşinde bir takım görevliler de var. İz süren arkadaşlarımız var. Onlar da konuyu takip ediyorlar" diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BOMBALI SALDIRI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da açıklamalarında saldırının bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ da, patlamanın meydana geldiği İstanbul'a hareket etti. Adalet Bakanı Bozdağ da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesindeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.

Fotoğraf: AA