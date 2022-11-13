İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

AA'da yer alan habere göre, Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Patlama nedeniyle yaralıların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir.

Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." paylaşımında bulundu.