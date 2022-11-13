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İstiklal Caddesi'ndek patlamanın ardından sosyal medyada bant daraltma

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ | Taksim İstiklal Caddesi patlaması sonrası sosyal medyada bant daraltma! Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp ve Twitter neden açılmıyor? - HABERLER

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığı öğrenildi.

İnternet kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı erişim kesintisinin, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alınan yayın yasağının ardından devreye alındığı gözlemlendi.

Küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un ölçümlerine göre sosyal medya ve iletişim platformlarından Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ve bazı Telegram sunucularına Türkiye’den erişimde kısıtlamalar olduğu belirtiliyor.

BTK tarafından söz konusu sosyal medya platformlarına erişimde ülke genelinde bant daraltılması yapıldığı ifade edilirken, NetBlocksun Türkiye genelinde 50 noktada aldığı veriler de internet servis sağlayıcılarının sosyal medya platformlarına erişim sağlanamadığını gösterdi.

Yaşanan erişim sorunları NetBlocks’un verilerine şöyle yansıdı:

Bant daraltılması nedeniyle sosyal ağlara erişmekte sorun yaşayan kullanıcılar, Twitter başta olmak üzere, Instagram, Facebook ve YouTube'a bağlanabilmek için VPN uygulamalarına yöneldi.

OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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