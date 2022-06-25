SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmen atamaları için tarih verdi! MEB 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu?

Bakan Özer öğretmen atamaları için tarih verdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"ATAMALARIN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.