Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı kategorideki terörist etkisiz 0:00 / 0:00

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

AA'da yer alan habere göre, Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman

Operasyonlarda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, biri kırmızı kategoride yer alan 2 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirilmesiyle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da, "Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi." denildi.