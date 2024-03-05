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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması

        Yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:14
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        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, Talim Terbiye Kurulu’nun çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

        "1-5 VE 9. SINIFLA BAŞLAYACAĞIZ”

        Tekin “Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz” diye konuştu.

        “ÖĞRENCİ MAĞDUR OLMASIN”

        Tekin, 1-5 ve 9. sınıflarla başlamalarının nedenine ilişkin “Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız” diye konuştu.

        “ÇOÇUKLARIN DÜZEYLERİNE UYGUN MÜFREDAT ORTAYA ÇIKACAK”

        Bakan Tekin, matematikte bazı konuların çıktığı iddialarını yanıtladı. Tekin, “Alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı akademisyen, gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak. Bunun için komisyonlar kuruldu. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak” dedi.

        Sürecin nasıl işleyeceğine yönelik Tekin, “Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek” dedi.

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        #Bakan Tekin
        #yeni müfredat
        #haberler
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