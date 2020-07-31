DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairenin balkonu çöktü. Çökme anından 30 saniye önce kaldırımdan geçen kadın son anda ölümden döndü.

Olay, 19.00 sıralarında Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 3'üncü katta yer alan dairenin balkonu büyük bir gürültü ile yola çöktü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, merdiven aracı yardımı ile çöken balkonu ulaşan itfaiye erleri, balkonda geriye kalan ve tehlike oluşturan betonu parçalara ayırdı.

'SESİ DUYDUM, ŞAŞKINA DÖNDÜM'

Balkon çökme anı yan binada bulunan bir dükkânın güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme anından 30 saniye önce Gülşah Deveci isimli bir kadın kaldırımdan geçerken görüldü. O anları anlatan Gülşah Deveci, "Dükkâna gelmiştim, oturuyorduk. Markete gittim sesi duydum şaşkına döndüm" dedi.