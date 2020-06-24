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Bankacının dikkati eşkıyaları yakalattı! Borç tahsili için darp edip, zorla para çektirdiler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişi, kendilerine borçlu olduğu gerekçesiyle dehşeti yaşatan şahıslardan bankacının dikkati sayesinde kurtuldu. Borç tahsili için darp edildikten sonra zorla bankaya getirilen kişinin hareketlerinden şüphelenen bankacı polisi aradı. Bankaya gelerek zorla para çektirilen kişiyi takibe alan polis ekipleri, 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktı

kocaeli'de bankacının dikkati yakalattı
DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde Gebze'de meydana geldi. Beraberinde bulunan bir kişiyle banka şubesine gelerek para çekmek isteyen N.H.K.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri durumu polise bildirdi.

POLİS BANKAYA GELİP, TAKİBE ALDI

Bankaya gelen polis, N.H.K. ve beraberinde bulunan kişiyi takibe aldı. Parayı çektikten sonra banka önünde bekleyen otomobile binen N.H.K. ve beraberindeki kişi bankadan uzaklaştı. Polis ekipleri N.H.K.'nin bindiği otomobili takip ederek durdurdu. Yapılan kimlik kontrollerinde N.H.K.'ye zorla para çektiren E.T. ve otomobil sürücüsü T.Ö., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

ZORLA DEPODA TUTULUP, DARBEDİLMİŞ

E.T. ve T.Ö.'nün emniyette verdikleri ifadelerinde, N.H.K.'nin kendilerine borçlu olduğu ve borç tahsili için M.S. ve M.A.B. isimli kişiler tarafından darp edildiği, zorla bir depoda tutulduğu ve bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Daha önceden çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları bulunan E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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