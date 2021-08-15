Beyoğlu'nda depo yangını! 5 işçi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Beyoğlu'nda depo yangını! Yararlılar var
ABONE OL

Son dakika haberi Beyoğlu'nda depo yangını! Yararlılar var

Beyoğlu'nda bir inşaatın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 5 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika: Beyoğlu'nda depo yangını! Yararlılar var
Beyoğlu'nda depo yangını! 5 işçi yaralandı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaat yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu'nda bir inşaatın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan bazı işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada, binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesinden ekipler de çalışmalara destek verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi
GÜNDEM Marmara Gölü kuruma noktasına geldi
Eşini öldüren Rümeysa, tutuklandı
GÜNDEM Eşini öldüren Rümeysa, tutuklandı
KOCA VAHŞETİ! Son dakika: İhanet iddiasıyla dehşet saçtı!
GÜNDEM İhanet iddiasıyla dehşet saçtı!
AFET! Son dakika: Can kaybı 59'a yükseldi!
GÜNDEM Can kaybı 59'a yükseldi!
Son dakika: YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEM YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: İnşaat atığı karışan derede balık ölümleri
GÜNDEM İnşaat atığı karışan derede balık ölümleri
Sümela'daki ayine Trabzonspor'un yıldızı da katıldı
GÜNDEM Sümela'daki ayine Trabzonspor'un yıldızı da katıldı
Son dakika: Feyzanur'dan 10 gündür haber yok!
GÜNDEM Feyzanur'dan 10 gündür haber yok!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü estiriliyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bir yalan terörü ...
Son dakika: 35 yıl önceki firarı kâbusu oldu: Vatansız kaldı
GÜNDEM 35 yıl önceki firarı kâbusu oldu: Vatansız kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.