Binali Yıldırım taburcu oldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Azerbaycan'da kaza geçiren ve İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, taburcu oldu.

Hastaneden taburcu olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bundan tam bir hafta önce 20 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sebebiyle heyet halinde günübirlik ziyarete gitmiştik. Dönüş yolunda aracımız kaza yaptı.

Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi.

Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı, bu da halledildi. 2 kaburga kırığım vardı, bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Azerbaycan'da yapılan ilk müdahalelerin ardından memleketimize döndük."