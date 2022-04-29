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Son dakika haberi Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir iş yerinde patlama ve yangın!

Tuzla’da bir vernik fabrikasında büyük patlama yaşanırken ardından yangın çıktı. Patlama sesinin de İstanbul'un birçok ilçesinden duyulduğu patlama ve yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı, fabrikanın enkaza döndüğünü bildirdi. Patlamada 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı

Son dakika: Tuzla'da bir iş yerinde patlama ve yangın şoku! Birçok ilçeden duyuldu... - Haberler
Birçok ilçeden duyuldu! Tuzla'da bir fabrikada patlama ve yangın!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Sanayi Sitesi'nde bir vernik fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi İstanbul'un birçok ilçesinden duyuldu. Fabrika enkaza dönerken, 3 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Tuzla’da bir sanayi sitesinde bulunan vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de duyulan patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Patlama sesi Anadolu ve Avrupa Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.

Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonrası söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikadaki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

FABRİKA ENKAZA DÖNDÜ

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, 3 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Albayrak, patlamaya ilişkin olarak, "Burası 3 binadan oluşan boya ve vernik fabrikası. Bir binada patlama oluyor ardından, iki artçı patlama oluyor. Diğer iki binaya da sirayet etti. Arka tarafta Sabancı Üniversitesi'nin yeşillik alanına da yangın sıçramıştı. Burası ve iki bloğa yangın engellendi. Ana patlamanın olduğu bina enkaza dönüştü" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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