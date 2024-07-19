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        Son dakika haberi Bölücü terör örgütüne ağır darbe!

        MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.07.2024 - 15:53
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        Bölücü terör örgütüne ağır darbe!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

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        #PKKya darbe
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