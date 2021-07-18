Can pazarına helikopterli müdahale! 0:00 / 0:00

DHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı. Sağlık durumu kritik olan yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Çay-Konya kara yolunun Dinar'a bağlı Çiçektepe köyü yakınlarında, saat 10.00 sıralarında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin şarampole savrulduğu kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu ağır olan yaralı için ambulans helikopter istendi. Trafik, jandarma ekiplerince durdurulurken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter kara yoluna indi. Sedyeye alınan yaralı, ambulans helikopterle tedavisi için hastaneye ulaştırıldı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.