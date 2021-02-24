Carlos Ghosn davasında karar!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Son dakika haberi Carlos Ghosn davasında karar!

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Davada, Ghosn'un kaçışıyla ilgili özel jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberi Carlos Ghosn davasında karar!
Carlos Ghosn davasında karar!
0:00 / 0:00
AA

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'nın haberine göre, mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 40'ar lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme diğer pilot olan 2 sanık ve 1 hostesin beraatine karar verirken 1 hostes sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek,Serhat Kahvecioğlu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme özel bir jet şirketinin yöneticisi sanık Okan Kösemen ve pilot sanıklar Bahri Kutlu Sömek ile Noyan Pasin'in "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 40'ar lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Pilot sanıklar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun aynı suçtan beraatine karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme hostes sanık Serpil Kuyumcu'nun da beraatine hükmetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektronik maske nedir? Elektronik maske özellikleri nelerdir?
GÜNDEMElektronik maske nedir?
MHRS randevu nasıl alınır? E-Devlet e-Nabız MHRS muayene ve covid-19 aşı randevusu alma ekranı
GÜNDEMMHRS randevu nasıl alınır?
Son dakika haberler: Kuyumcu cinayetinde yeni karar!
GÜNDEMKuyumcu cinayetinde yeni karar!
Rakamlarla Azim'in Mars'taki görevi
GÜNDEMRakamlarla Azim'in Mars'taki görevi
Kafeler 1 Mart'ta açılacak mı? İstanbul'da kafe ve restoranlar ne zaman
GÜNDEM1 Mart'ta kafeler açılacak mı?
POLİS AFFETMEDİ! Son dakika: Trafik polisi hırsızlara ateş açtı!
GÜNDEMTrafik polisi hırsızlara ateş açtı!
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze eğitim başlıyor mu? YÖK'ten açıklamalar
GÜNDEMÜniversiteler ne zaman açılacak?
Son dakika: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! - Haberler
GÜNDEMEge Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem!
KATİL DOKTOR! Son dakika: Antalya'daki doktor cinayetinde kahreden bilgi
GÜNDEMDoktor eşi uyurken öldürmüştü! Kahreden hayal!
SON DAKİKA! Kahreden kaza! İzne geldi, kavuşamadı
GÜNDEMKahreden kaza! İzne geldi, kavuşamadı