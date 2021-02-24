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Carlos Ghosn davasında karar! 0:00 / 0:00

AA

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA'nın haberine göre, mahkeme şirket yöneticisi Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek ve Noyan Pasin, "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 40'ar lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme diğer pilot olan 2 sanık ve 1 hostesin beraatine karar verirken 1 hostes sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek,Serhat Kahvecioğlu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme özel bir jet şirketinin yöneticisi sanık Okan Kösemen ve pilot sanıklar Bahri Kutlu Sömek ile Noyan Pasin'in "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 40'ar lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Pilot sanıklar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun aynı suçtan beraatine karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme hostes sanık Serpil Kuyumcu'nun da beraatine hükmetti.