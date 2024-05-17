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        Haberler Gündem Güncel Çetin Doğan tahliye edildi - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Çetin Doğan tahliye edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla affedilen 28 Şubat davası sanıklarından Çetin Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:21
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        Çetin Doğan tahliye edildi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 28 Şubat davası sanıkları sağlık sorunları nedeniyle affedildi.

        Affedilen isimlerin, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir ve Çetin Doğan olduğu açıklandı.

        Kararın ardından 28 Şubat Davası hükümlüsü Çetin Doğan, Buca Cezaevi'nden tahliye edildi.

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