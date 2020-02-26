Dışişleri'nden iki ülke için seyahat uyarısı!

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, aranan cezaevi firarisi Ş.A. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, şüpheli Ş.A., hükümlü ve tutuklunun kaçması, mala zarar verme, ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın almak, taşıma veya bulundurma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme gibi suçlardan aranıyordu.

Şüphelinin işlediği suçlar arasında tehdit, yaralama, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçları da yer alıyordu.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ş.A. Batman Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.