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        Son dakika haberi CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:10
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        CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
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        CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.

        Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi.

        #CHP
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