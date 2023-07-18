Son dakika haberi CHP'den Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz" dedi

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