Son dakika haber! CHP MYK belli oldu! Selin Sayek Böke Genel Sekreter oldu - Haberler

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CHP Merkez Yürütme Kurulu belirlendi. Buna göre, Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreteri oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan CHP 37'nci Olağan Kongresi'yle Kemal Kılıçdaroğlu tekrar Genel Başkan seçilmiş, Parti Meclisi de belirlenmişti.

CHP'de yapılan toplantı sonrası yeni MYK da belirlendi. 18 olan MYK üye sayısı 16'ya düşürülürken, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz'ün koltukları boş kaldı. Selin Sayek Böke, Ali Öztunç, Yüksel Taşkın ve Ahmet Akın MYK'ya giren 4 yeni isim oldu.

İKİNCİ KADIN GENEL SEKRETER

CHP Genel Sekreteri olan Selin Sayek Böke, bu koltuğa oturan ikinci kadın oldu. Daha önce 1996-1999 yılları arasında CHP'nin ve Türkiye'nin ilk kadın grup başkanvekili olan Oya Araslı, 13 Eylül 2000 ile 1 Ekim 2000 tarihleri arasında CHP Genel Sekreteri olmuştu.

CHP MYK şu isimlerden oluştu:

1. AÇIKEL Fethi (Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu)

2. ADIGÜZEL Onursal (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

3. AĞBABA Veli (İşçi Sendikaları, Esnaf - Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları)

4. AKIN Ahmet (Enerji, Alt Yapı Projeleri)

5. ERKEK Muharrem (Hukuk ve Seçim İşleri)

6. GÖKÇEN Gökçe (Gençlik Politikaları)

7. İLGEZDİ Gamze Akkuş (Tanıtım ve Halkla İlişkiler)

8. KARABIYIK Lale (Eğitim Politikaları)

9. KARACA Gülizar Biçer (İnsan Hakları)

10. KUŞOĞLU Bülent (İdari ve Mali İşler)

11. ÖZTRAK Faik (Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri) – Parti Sözcüsü

12. ÖZTUNÇ Ali (Doğa Hakları – Çevre)

13. SALICI Oğuz Kaan (Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme)

14. TAŞKIN Yüksel ( Sosyal Politikalar)

15. TORUN Seyit (Yerel Yönetimler)

16. BÖKE Selin Sayek (Genel Sekreter)