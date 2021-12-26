Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de, kendi davamızda da ayrı bir öneme sahiptir. İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir.

İstanbul'u sevmek demek her rengi, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir.

Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır.

Verdiğimiz mücadele Ayasofya'yı minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir.

Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

Bu dava insanların kendi canlarından bile aziz bildikleri bir davadır, bu davada bencilliğe, nobranlığa ve ihanete yer olmaz."