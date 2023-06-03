Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis yolunda motorize ekipler eşlik ederken, Cumhurbaşkanlığı makam aracına güller atıldı. Meclis girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli karşıladı.

Erdoğan, Meclis bahçesinde tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Meclis Genel Kurulu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis yolunda motorize ekipler eşlik etti. / AA

Daha sonra Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis tören kıtasını selamladı.

GENEL KURUL'DA YEMİN TÖRENİ

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için programı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na geldi. Erdoğan, mazbatasını geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim" diyerek yemin etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti, MHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri ayakta alkışlarken, CHP'li milletvekilleri otururken, YSP'li milletvekillerinin çoğunluğu yemin törenine katılmadı. DEVA, Gelecek, Saadet Partililer ise ayakta selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminin ardından İstiklal Marşı okundu.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri Meclis'ten ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Anıtkabir'e gitti. Aslanlı Yol'dan geçen Erdoğan, Atatürk'ün anıtkabrine geldi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı çelengini Atatürk'ün mozolesine koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta da şahsımıza teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'den ayrılmadan önce, restorasyonu yapılan Atatürk Müzesi'ni inceledi.