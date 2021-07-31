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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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