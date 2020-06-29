Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... - Define için patlattığı dinamit sonu oldu - Haberler
ABONE OL

Define için patlattığı dinamit yaşlı adamın sonu oldu

Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Dursun Alcıl'ın define merakı sonu oldu. Denizli'nin Çivril ilçesi sınırındaki ormanlık alanda define aradığı mağarada patlattığı dinamitin şiddetiyle kayalıklardan aşağı düştü. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla arama çalışması başlatan ekipler, Alcıl'ın cansız bedenine ulaştı

denizli'de define avcısını patlattığı dinamit öldürdü
İHA

Denizli’nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda define aradığı iddia edilen 61 yaşındaki yaşlı adam, mağarada patlattığı dinamit neticesinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesinin, Denizli'nin Çivril ilçesi Çapak Mahallesi sınırında meydana geldi. İddiaya göre, Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan Dursun Alcıl, Çivril ilçesi sınırlarında ormanlık alanda kayalıklarda define aramaya gittii. Alcıl'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Alcıl'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Alcıl'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doç. Dr. Bülent Özmen: İstanbul'da 7-7.5 büyüklüğünde deprem ihtimali her geçen gün artıyor
GÜNDEMKorkutan uyarı! Her geçen gün artıyor!
Son dakika haberler... Küçükçekmece Gölü’nden numune alındı
GÜNDEMKüçükçekmece Gölü’nden numune alındı
Son dakika haberi! Asker adayı pozitif çıktı! 68 kişiye karantina!
GÜNDEMAsker adayı pozitif çıktı! 68 kişiye karantina!
Son dakika haberler... Duvar kavgasında birbirlerine girdiler: 2’si ağır, 13 yaralı!
GÜNDEMDuvar kavgasında birbirlerine girdiler: 2’si ağır, 13 ...
Son dakika haberler... Nişan töreninde koronayı unuttular!
GÜNDEMNişan töreninde koronayı unuttular!
Son dakika haberi... Kapalıçarşı'ya 'kolon' darbesi! - Haberler
GÜNDEMKapalıçarşı'ya 'kolon' darbesi!
Son dakika haberler... Tehlikeye aldırmayıp asker eğlencesi yaptılar!
GÜNDEMTehlikeye aldırmayıp asker eğlencesi yaptılar!
SON DAKİKA HABERLERİ! Hem babaya hem kızına FLAŞ ceza
GÜNDEMŞiddet görüntüleri gündem olmuştu! Flaş karar!
Yer: Artvin! Son dakika şoke eden görüntüler! Piknik masası uçuruma yuvarlandı
GÜNDEMBir anda oldu! Piknik masası uçuruma yuvarlandı!
Diyanet TV Yaz Kur'an Kursu izlemek için TIKLA... Yaz Kur'an kursu canlı izleyin
GÜNDEMDiyanet TV Yaz Kur'an Kursu canlı izle

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X