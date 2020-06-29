Bu illerde sağanak var!

Son dakika haberi... - Define için patlattığı dinamit sonu oldu - Haberler

İHA

Denizli’nin Çivril ilçesinde ormanlık alanda define aradığı iddia edilen 61 yaşındaki yaşlı adam, mağarada patlattığı dinamit neticesinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesinin, Denizli'nin Çivril ilçesi Çapak Mahallesi sınırında meydana geldi. İddiaya göre, Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan Dursun Alcıl, Çivril ilçesi sınırlarında ormanlık alanda kayalıklarda define aramaya gittii. Alcıl'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Alcıl'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Alcıl'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.