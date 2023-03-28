Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den acil İstanbul önerisi!

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HABERTURK.COM

İstanbul'u etkilemesi beklenen olası Marmara depremine ilişkin öneride bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu: — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 27, 2023

"HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ" "Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum: İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90.000.

"BİNALARIN YIKILIP YENİDEN YAPILMASINA VAKTİMİZ YOK" Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.