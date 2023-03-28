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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den olası İstanbul depremiyle ilgili acil öneri! - Günün öne çıkan haberleri
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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den acil İstanbul önerisi!

Türkiye'nin önde gelen jeologlarından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Hükümetimize acil bir öneri" başlığıyla yaptığı çağrıda, "Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum. Onun için devlet, İstanbul’da depreme karşı güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına alıp, devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır. Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum" dedi

SON DAKİKA HABERİ: Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den olası İstanbul depremiyle ilgili acil öneri! - Günün öne çıkan haberleri
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HABERTURK.COM

İstanbul'u etkilemesi beklenen olası Marmara depremine ilişkin öneride bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"HÜKÜMETİMİZE ACİL BİR ÖNERİ"

"Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum: İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90.000.

"BİNALARIN YIKILIP YENİDEN YAPILMASINA VAKTİMİZ YOK"

Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir. Evet biliyorum en doğru yol bu binaların güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasıdır ama bütün bu binalara bu işlemin uygulanmasına vaktimizin olduğunu sanmıyorum.

"GÜÇLÜ VE BOŞ BİNALAR KAYIT ALTINA ALINIP KİRALANMALI"

Onun için devlet, İstanbul’da depreme karşı güçlü ve boş binaların tümünü kayıt altına alıp, devlet olarak kiralamalı ve riskli binalarda yaşayan insanlarımızın buralara taşınmalarını sağlamalıdır.

"ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR"

İnsanlarımızın can güvenliği sağlandıktan sonra belediye ve vatandaşlarla el ele verip boşaltılan binaları deprem dirençli hale getirmelidir.

"DAHA ACİL ÇÖZÜM DÜŞÜNEMİYORUM"

Bir bilim adamı olarak bundan daha acil çözüm düşünemiyorum. İnsanımızın can güvenliği, her şeyin önündedir. Hükümetimiz bunu muhakkak yapmalıdır. İnanıyorum ki bu tüm İstanbulluların talebidir, sevgiyle."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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