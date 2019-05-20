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Dışişleri personeline FETÖ operasyonu!

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Dışişleri Bakanlığı'na personel temini için yapılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki sınavlarda şüpheli 249 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı

FETÖ

42 ilde başlatılan 5 farklı FETÖ soruşturması kapsamında, Dışişleri Bakanlığı sınavlarında FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 249 kişi için gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "2010 - 2011 - 2012 - 2013 yılları Aday Meslek Memurluğu sınavlarına istinaden ataması yapılan 275 şahıs bulunduğu, bu şahıslardan 249'u hakkında yabancı dil sınavlarına ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporları, ankesörlü telefonlar ile örgüt üyeleri ile iletişimlerine ilişkin bilirkişi raporları, örgüt tepe yönetimi ile irtibatları, ByLock kullanıcısı  olmaları, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS-KPDS gibi sınavlara ilişkin olarak düzenlenen olağan dışılık  raporlarında isimlerinin bulunması gibi delillere istinaden terör örgütü üyeliği nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının işlendiğine ilişkin yeterli şüphe yoğunluğu oluştuğu tespit edilerek, Ankara ve  42 ilde şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına yönelik operasyon başlatılmış olup, 78 şüpheli yakalanmış diğer şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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