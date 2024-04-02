Son dakika haberi Dışişleri, İsrail'in Şam'daki saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliğini'ne İsrail tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz. İsrail, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklemiştir. Söz konusu eylemin, tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.