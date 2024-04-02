Arda Güler isyan etti: "Sinir bozucu!"
Bu yaz büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, teknik direktörü Carlo Ancelotti'yle bir görüşme gerçekleştirdi
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, süre alamadığı Athletic Bilbao maçının ardından Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. İşte haberin tüm detayları...
Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti.
Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." dedi.
İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.
Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.
Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.
Öte yandan İtalyan spor sitesi Calciomercato'da yer alan haberde, Arda'nın daha fazla süre alabilmek için gelecek yaz transfer döneminde Real'den ayrılabileceği belirtildi.
Genç yeteneğin transferi için en istekli takımın ise Milan olduğu ileri sürüldü.
Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı da kadrosuna kiralık olarak kadrosuna katan Milan hem oyuncunun gelişimine yardımcı olmuş hem de katkı almıştı.
GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanıyor.
Ancak Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.