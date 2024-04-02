Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
Yerel seçimlerde emeklilerin etkisinin olduğu çok tartışılıyor. Türkiye'de 37 ilde emeklilerin o ildeki toplam nüfus içindeki payı yüzde 20 ve üzerinde, 6 ilde ise yüzde 19-20 arasında yer alıyor. AK Parti'den CHP'ye geçen 10 kentten 7'sinde, MHP'den CHP'ye geçen 5 kentin de tamamında emekliler il nüfusunun yüzde 20'den fazlasını oluşturuyor. MHP'den CHP'ye geçen Bartın'da 71 bin 233 seçmene karşılık 56 bin 426 emekli bulunuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ocak ayı verilerine göre, emekli sayısı dosya bazında 15 milyon 298 bin kişi. Ancak, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte kişi bazında toplam emekli sayısı 16 milyon 98 bin kişiyi buluyor. En fazla emekli 3,2 milyon kişiyle İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 1,3 milyonla Ankara, 1,2 milyonla İzmir izliyor.
Emeklilerin bazı illerde yoğunlaştığı görülüyor. Emeklilerin o ildeki toplam nüfus içindeki payı 37 ilde yüzde 20 ve üzerinde bulunuyor. Altı ilimizde ise emeklilerin il nüfusu içindeki payı yüzde 19-20 arasında yer alıyor. İlde yaşayan her 5 kişiden en az 1’i emeklilerden oluşuyor. Bu oran Zonguldak’ta yüzde 29,92’ye ulaşıyor. Bu ilimizde her 3 kişiden 1’i emekli aylığı veya dul yetim aylığı alan kişilerden oluşuyor. Doğu ve Güneydoğu illeri emekli oranının en düşük olduğu bölgeyi oluşturuyor.
SEÇMEN SAYISI 71.233, EMEKLİ SAYISI 56.426 KİŞİ
İldeki emekli sayısının seçmen sayısına oranına bakıldığında çok daha çarpıcı tablo ortaya çıkıyor. Örneğin Zonguldak’ta toplam seçmen sayısı 280.169, kullanılan oy sayısı ise 219.808 iken bu ildeki emekli sayısı 176.963 kişiye ulaşıyor.
Zonguldak’ın komşusu Bartın’da toplam seçmen sayısı 71.233, kullanılan oy sayısı 54.014 iken emekli sayısı 56.426 kişiyi buluyor.
Tabii bu iki ilimizin maden işçisi emeklilerin yoğun yaşadığı yerler olduğunu vurgulamak gerekir.
Sayısal olarak en fazla emeklinin yaşadığı İstanbul’da 3 milyon 224 bin emekliye karşılık 11 milyon 314 bin seçmen, Ankara’da 1 milyon 257 bin emekliye karşılık 4 milyon 305 bin seçmen bulunuyor.
AK PARTİ’DEN CHP’YE GEÇEN 10 İLDEN 7’SİNDE EMEKLİ ORANI YÜZDE 20’DEN FAZLA
Yerel seçim sonuçlarında emeklilerin etkili olduğuna yönelik tartışmalar yapılıyor. AK Parti’den CHP’ye geçen 10 ilden 7’sinde emeklilerin sayısının ildeki toplam nüfusun yüzde 20’sinden fazla olduğu görülüyor.
AK Parti’den CHP’ye geçen iller arasında yer alan ve emeklilerin il nüfusuna oranı yüzde 20’nin üzerinde olan iller şöyle: Balıkesir yüzde 28,32, Bursa yüzde 22,34, Denizli yüzde 26,56, Giresun yüzde 25,40, Uşak yüzde 25,63, Zonguldak yüzde 29,92, Kırıkkale yüzde 20,51.
AK Parti’den CHP’ye geçen diğer 3 ilden Afyonkarahisar’da emeklilerin oranı yüzde 18,98 iken sadece Adıyaman’da yüzde 10,64, Kilis’te ise yüzde 9,87 yer alıyor.
MHP’DEN CHP’YE GEÇEN 5 İLİN TAMAMI EMEKLİ YOĞUN İLLERDEN OLUŞUYOR
MHP’den CHP’ye geçen 5 ilden tamamında emeklilerin il nüfusuna oranı yüzde 20’nin üzerinde bulunuyor. Söz konusu iller şöyle: Amasya yüzde 24,35, Kastamonu yüzde 22,55, Kütahya yüzde 24,20, Manisa yüzde 21,90, Bartın yüzde 27,23.
AK Parti’den İYİ Parti’ye geçen Nevşehir’de emeklilerin oranı yüzde 20,43, YRP’ye geçen Yozgat’ta ise yüzde 20,35 düzeyinde bulunuyor.
DEM PARTİ OYLARINDA EMEKLİ ETKİSİ YOK
DEM Parti’nin kazandığı iller emekli oranının en düşük olduğu yerler olduğu için o illerde emeklilerin belirleyici olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Emeklilerin oranı DEM Parti’nin kazandığı Iğdır’da yüzde 7,82, Batman’da yüzde 7,33, Van’da yüzde 5,81, Tunceli’de yüzde 14,87, Siirt’te yüzde 6,72, Muş’ta yüzde 6,07, Mardin’de yüzde 5,85, Hakkari’de yüzde 5,01, Diyarbakır’da yüzde 7,13, Ağrı’da yüzde 4,76 seviyesinde yer alıyor.