Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde yapılan tadilatta çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı bir binanın altında bulunan Masquerade Club'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangınla ilgili 3 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü işyeri işletmecisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Mobilyacı Ercan E.’nin kasten yaralama suç kaydı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

OKSİJEN TÜPLERİ PATLADI İDDİASI Habertürk'ten Alihan Tok'un haberine göre de tadilat sırasında bir kıvılcımın ses sistemlerine sıçradığı ve çıkan yangında oksijen tüplerinin patladığı ileri sürüldü. Yangının kesin nedeniyle ilgili incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ Hayatını kaybeden 29 kişiden 20'sinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nin morgu önünde ölenlerin yakınları teşhis için beklerken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri morg önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı aile yakınları da sinir krizi geçirdi. Yaralıların kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri sürerken cenazelerden 20'si Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI Yapılan soruşturmada iş yeri ortakları M.M.C.(45) ve Ş.Ş.(49) ile mesul müdür İ.Ş.(59) iş yeri muhasebecisi S.A.(39), işletme müdürü A.A.P. (26) ile tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E.(43) sorgulanmak üzere gözaltına alınarak emniyette götürüldü. Yapılan ilk incelemelerde gözaltına alınanlardan işletme müdürü İ.Ş. ve A.A.P ile iş yeri ortağı Ş.Ş.’nin ‘kasten yaralamadan’, İş yeri muhasebecisi S.A’nin da cinsel tacizden suç kaydı çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen yangında 26 adet ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinin görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Olay yerine 26 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. EĞLENCE MERKEZİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

VALİ GÜL'DEN RUHSAT MESAJI Beşiktaş Gayrettepe’deki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi. Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangından toplam 23 kişi etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Maalesef hayatını kaybeden 8 kişi var. 15 kişi de yaralı. 15 kişi içinde 6 kişi biraz daha ağır yaralı. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ Bakan Yerlikaya ayrıca, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir." denildi. Ölü sayısı 29'a yükseldi.