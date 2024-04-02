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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor - Son dakika haberi

        Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Kazanan demokrasinin gerçek sahibi olan vatandaşlarımız olmuştur" diyen Çelik, "31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını net şekilde okuyacağız. Milletimiz arzu etmediğimiz sonuçları aldığımız yerlerde uyarılarda bulunmuştur. Bütün bunları değerlendirmeye başladık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:51
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        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        "MYK'da tek gündem seçim sonuçlarının değerlendirilmesiydi. Milli iradeye sahip çıkanlara teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı dayanışma gösterdi. Kazanan demokrasinin gerçek sahibi olan vatandaşlarımız olmuştur.

        "PARTİMİZE DÖNÜK MESAJLARI NET ŞEKİLDE OKUYACAĞIZ"

        Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kez daha seçim sayesinde güçlenmiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını net şekilde okuyacağız.

        Milletimiz arzu etmediğimiz sonuçları aldığımız yerlerde uyarılarda bulunmuştur. Bütün bunları değerlendirmeye başladık. Bu mesajı doğru bir şekilde almak için gayretimizi sürdürüyoruz. Milletin mesajını almak siyasi namusun gereğidir. AK Parti kurumları sorumluluğunu yerine getirecektir.

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        "BİZE NOT VERECEK YEGANE MERCİİ VATANDAŞTIR"

        İtiraz hakkı, eleştiri hakkı, uyarı hakkı milletimize aittir. Bunu dinlemek de siyasi partilere aittir. Bize not verecek yegane merci vatandaştır. Sokağın sesini doğru şekilde dinleyeceğiz. Vatandaşımızın sesini dinleriz itirazımız olmaz. Milletimizin mesajı büyük bir nimettir yol gösterir.

        YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

        Yeni anayasa gelecek kuşaklara borcumuzdur. Bununla ilgili çalışmalar yürüteceğiz. İç ve dış politikada güçlü siyasete devam edeceğiz.

        VAN'DA BELEDİYENİN AK PARTİ'YE GEÇMESİ

        Bu konu il seçim kurulunun taktirinde olan bir konu. Gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış. Burada İl Seçim Kurulu yetkili. Konu hukuki bir konu."

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