Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park pistinin ihalesi tamamlandı.

Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander'in ortak olduğu Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., Formula 1 yarışlarının düzenlediği İstanbul Park pistinin yeni işletmecisi oldu.

Formula 1 organizasyonunun sahibi Liberty Media Corporation yetkililerinin, bayram sonrası İstanbul'a gelerek, pistin kullanım amacına uygun şekilde işletilmesine dönük açıklamalar yapması bekleniyor.

'FORMULA 1 2026'DA TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK'

Habertürk’e özel açıklamalarda bulunan Lale Cander, Formula 1 yarışlarını 2026’da yeniden Türkiye’ye getirmek istediklerini söyledi.

Cander, "İstanbul Park pisti bir cazibe merkezi olacak. Formula 1, son derece prestijli bir organizasyon. Hangi ülkede yapılıyorsa o ülkeye muazzam bir para bırakıyor ve o ülkenin prestijini yükseltiyor. Düşünün, en son Miami’de düzenlendiğinde kente 4 gün içinde 450 milyon dolar kazandırdı. 2026’da yarış takviminden çıkan ülkeler olacak, dolayısı ile Türkiye’de yarışlar yeniden yapılabilecek" dedi. 'TOSFED İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ' Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yakın temas içinde olduklarını da anlatan Cander, "TOSFED olmadan bu iş olmaz. İşin sportif tarafında TOSFED ile birlikte çalışıyoruz. Formula 1 haricinde diğer yarışları da İstanbul Park’a getireceğiz. Pist yıllardır milli sporculara kapalıydı, artık sporcular da pisti kullanabilecekler. İstanbul Park, Türkiye için çok güzel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapan Lale Cander, Türk Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Finmeccanica ve Gemmo gibi büyük şirketlere danışmanlık yapmaya devam eden Cander, şirketler hukuku ve yabancı yatırımlar kanunu konularında uzman bir isim. Yeni konsolosluk binası inşası için Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın da avukatlığını yapan Cander'in temsil ettiği kurumlar arasında Iveco S.p.A., AgustaWestland S.p.A, Top Leasing GmbH bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Cander, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisansını yaptı. Cander, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. AVM VE EĞLENCE MERKEZİ YAPILABİLECEK İhale şartnamesinde, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula 1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezinin de yapımını öngören maddeler yer alıyor. Şartnamenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise, ihaleyi kazanan firmadan Formula 1 yarışları için garanti istenmesi. Buna göre, ihaleyi alan firmanın 1 ay içinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp ilgili protokolü idareye sunması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde, sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatlar idareye gelir kaydedilecek.

REKLAM Yine ihale şartnamesine göre, yüklenici firma Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park'ta başlayacağını taahhüt etmek durumunda. Aksi halde, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula 1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi gerekecek. Şartnamede, milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin ulusal ve uluslararası motor sporları, ilgili federasyonların etkinlikleri ve çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılmasına yönelik de bir madde bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale şartnamesine göre, 30 yıllığına kiralanacak pistin tahmin edilen bedeli 117.8 milyon dolar olurken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak. Sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1.5 artış yapılacak. TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI İstanbul Park pisti, uzun süredir taraflar arasında yaşanan gerginlikle gündeme geliyordu. Formula İstanbul Yatırım A.Ş (FİYAŞ) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), pist konusunda çok kez karşı karşıya gelirken, en son geçtiğimiz Mart ayında karşılıklı sert açıklamalar yapılmıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve FİYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Konuyu bilmeyen, kendilerine pay çıkarmaya çalışan, ucuz kahramanlık yapan bazılarına gerekli cevabı, ihale sonucu kesinleştikten sonra vereceğiz. Formula'yı yapmak istiyorum diyorsanız, Formula 1'in sahibi olan şirketin sahibinin kapısını çalmanız gerekiyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) değil. Sağda-solda bu konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor" demişti. Bu açıklamaların üzerine Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) sert bir yanıt gelmişti.

Formula 1'de yüksek gerilim! Haberi Görüntüle TOSFED'den yapılan açıklamada, "Avdagiç'in 'konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor' cümleleriyle tanımladığı toplantı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile FIA Başkanı'nın bir araya geldiği ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan fırsatların konuşulduğu üst düzey bir görüşmedir" denilmişti. TOSFED'in yaptığı açıklamanın ardından İTO Başkanı Avdagiç, yeni bir mesaj yayınlayarak, "Formula 1'in Türkiye'ye getirilmesinin başında da biz vardık… İstanbul Park markasını oluşturan, geliştiren, Formula 1 pistini kuranlar olarak takibinde de tabii ki biz olacağız" ifadelerini kullanmıştı.