İstanbul Park Pisti ihalesi öncesinde gerginlik

Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park pistinin ihalesi Nisan ayı başında yapılacak. İhaleyi kazanan firma 30 yıllığına pistin işletme hakkını elde edecek.

Pistin akıbetini belirleyecek bu ihale öncesinde, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in Habertürk'e yaptığı açıklamalar konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Türkiye'ye dönüyor mu? Haberi Görüntüle

Avdagiç, pistin 20 yıl süreyle Yap-İşlet-Devret sözleşmesi ile kullanım hakkına sahip olan ve Formula İstanbul Yatırım A.Ş’nin (FİYAŞ) de Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürüyor. FİYAŞ'ın ortakları arasında ise İTO, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği bulunuyor.

Şekib Avdagiç'in Habertürk'e yaptığı İstanbul Park pisti hakkındaki açıklamaların ardından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) da yazılı bir açıklama geldi.

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TOSFED: 'İSTANBUL PARK İŞGALİ SONLANDIRILMADI'

TOSFED'in son derece sert ifadeler yer alan açıklamasının tam metni şu şekilde;

"Şekip Avdagiç’in 11 Mart 2024 tarihinde ulusal basında yer alan röportajında, doğrudan Federasyonumuz ile Başkanımızı hedef alması dışında, sporumuzun dünyadaki yönetim organı Uluslararası Otomobil Federasyonu’na (FIA) da dil uzatan, ahlak ve terbiye sınırlarını aşan üslubu ile gerçekleri çarpıtan mesnetsiz açıklamalarına, cevap verme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Öncelikle Şekip Avdagiç’in 'konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor' cümleleriyle tanımladığı toplantı, Sayın Cumhurbaşkanımız ile FIA Başkanı’nın bir araya geldiği ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan fırsatların konuşulduğu üst düzey bir görüşmedir.

Şekip Avdagiç’in, ülkemizin gücünü sorgulayan ve küçümseyen bu tavrını anlamsız bulsak da, Formula 1’in ülkemize geri dönüşüyle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadan önce, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) büyük ortaklarından birisi olduğu Formula İstanbul Yatırım A.Ş’nin (FİYAŞ) alt kiracısı ile birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi yazışmalarda bahsedilen İstanbul Park pistindeki işgali 18 Temmuz 2023 tarihinden bugüne kadar neden sonlandırmadığını ve ne zaman sonlandıracağını açıklamasının daha isabetli olacağı aşikardır. Bu fiili işgal, aylardır, ‘sözleşme sona erdi’ denerek geçiştirilemeyecek kadar önemli bir kamu zararına yol açmaktadır.

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Diğer yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü üzerine ülkemize Başkan seviyesinde davet edilen FIA’nın, Formula 1’in karar mekanizmasında bulunmadığını iddia etmek, en hafif tabiri ile büyük bir cehaletten kaynaklanmaktadır.

Söz konusu röportajda, otomobil sporlarının dünyadaki yönetim şeklinden haberdar olmadığını bir kez daha ortaya koyan Şekip Avdagiç’in, yine, kamu faydasını düşünmek yerine, İTO kaynaklarını kullanarak, İstanbul Park pistinde ortaklaşa bir işgali devam ettirdikleri kiracı şirkete, pisti 30 yıl daha adeta hibe etmek için ihaleye giriş hazırlığı yaptığı anlaşılmaktadır.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak Şekip Avdagiç’i, tek bir şirket için değil kamu faydası için görev yapmaya, ihale şartnamesini yeniden okumaya ve mümkünse anlamaya davet ediyor, mevcut ihale sürecini hukuki olarak en yakın şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

AVDAGİÇ: 'UCUZ KAHRAMANLIK YAPANLARA GEREKLİ CEVABI İHALE SONUCU VERECEĞİZ'

Avdagiç, Habertürk'e yaptığı açıklamalarda, İstanbul Park'ta yeni ihale sürecinin 2 Nisan'da başlayacağını vurgulayarak, "Burada konuyu bilmeyen, kendilerine pay çıkarmaya çalışan, ucuz kahramanlık yapan bazılarına gerekli cevabı, bu ihale sonucu kesinleştikten sonra vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Avdagiç, FİYAŞ'ın da ihaleye katılabileceğinin sinyalini vererek, "Ticarette her şey açık konuşulmaz. Günü gelince yaşamak lazım. Arkadaşlar şartnameyi almış, çalışıyorlar" demişti.

Öte yandan, isteyen her firmanın Formula 1 yarışlarını düzenleyemeyeceğini de kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, "Türkiye’deki bir şirket ben Formula 1’i yapacağım diye çıkınca, yapabiliyor mu? İcap-kabul işi var değil mi burada. Formula’yı yapmak istiyorum diyorsanız, Formula 1’in sahibi olan şirketin sahibinin kapısını çalmanız gerekiyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) değil. Şimdi bazı arkadaşlar atraksiyon yapıyorlar, sanki bunun sorumlusu FIA’ymış gibi FIA ile pozlar çekiyorlar. Formula’nın hangi ülkede yapılacağına karar veren FIA değil. FIA yerel otomobil federasyonlarının üst kuruluşu" diye konuşmuştu.

Formula 1'i getirmek için Formula 1’in sahibi ile masaya oturup onlardan bir iyi niyet mektubu almanın gerekli olduğunu da vurgulayan Avdagiç, "Sağda-solda bu konu ile alakası olmayanlarla poz çekerek, hava atarak bu işler olmuyor. Bugüne kadar da bu işi 7 kere biz yaptık. 2 defa da yine bizim pistte kiracı firma yaptı. Poz vererek bu işler İstanbul’a gelmedi, ne 7 yere yapılırken geldi ne 2 defa yapılırken geldi. Onun için biz şimdi izliyoruz. Ümit ediyorum güzel, başarılı bir ihale olur. Alan da kiraya veren de hayrını görür" ifadelerini kullanmıştı.

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FIA BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ZİYARET

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Ben Sulayem, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.

TOSFED'den o dönem bu görüşmenin içeriğine yönelik yapılan açıklamada, "FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk" bilgisi paylaşılmıştı.

YARIŞLARA 9 KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İstanbul Tuzla’da yer alan İstanbul Park pistinin ihalesi 2003 yılında yapılmış, ihaleyi 20 yıl süre ile FİYAŞ kazanmıştı. Yapımı 2005 yılında tamamlanan İstanbul Park’ta, 2005’ten 2011 yılına kadar 7 kez Formula 1 yarışları düzenlenirken, 2011 yılında ise Türkiye yarış takviminin dışında kaldı.

Bu gelişme üzerine FİYAŞ, İstanbul Park’ın işletme hakkını kiraya çıkardı ve 2012'de yapılan ihale sonucunda araç kiralama şirketi Intercity, pistin 10 yıllık süre ile işletme hakkını elde etti.

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Pistin işletme hakkının Intercity tarafından alınmasının ardından, TOSFED ve Intercity arasında zaman zaman karşılıklı suçlamalar yaşanırken, Intercity’nin pisti kullanım hakkının sona erdiği Temmuz 2023'te ise taraflar arasındaki gerilim zirveye çıktı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, o dönem yaptığı açıklamada Intercity’nin pisti sporculara kapattığını öne sürerek, şirketi 'işgalci' olarak nitelendirmiş ve pistin yönetimine talip olduklarını belirtmişti. Intercity’nin sahibi Vural Ak da şirketini 'işgalci' olmakla suçlayan TOSFED’e aynı sertlikte karşılık vermişti.

Konunun gündeme gelmesinin ardından, tartışmalara dahil olan İTO Başkanı Avdagiç de, "160 milyon dolar mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1'i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz" açıklamasından bulunmuştu.

Formula 1 yarışları İstanbul Park'ta en son 2020 ve 2021 yıllarında düzenlendi.

İHALEYİ ALAN AVM YAPABİLECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Park pisti için 2 Nisan'da ihale sürecini başlatacak.

İhale şartnamesine göre, 30 yıllığına kiralanacak pistin tahmin edilen bedeli 117.8 milyon dolar olurken, ilk yılın aylık inşaat süresi kirası 272 bin dolar olacak.

Sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline yüzde 1.5 artış yapılacak.

Şartnameye göre, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula 1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park, otomobil müzesi ve eğlence merkezi yapılabileceği de anlaşılıyor.

Buna göre, ihaleye konu olan İstanbul Park ve kompleksi toplamda 2 milyon 166 bin 98 m² büyüklüğünde. Şartnameye göre, ihaleyi alan firma 75 bin m²'lik alana AVM, 200 bin m²'lik alana macerapark, 20 bin m²'lik alana otomobil müzesi ve 72 bin m²'lik alana da tema park yapabilecek.

FORMULA 1'İ GETİRME ŞARTI ARANACAK

Şartnamenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise, ihaleyi kazanan firmadan Formula 1 yarışları için garanti istenmesi.

Buna göre, ihaleyi alan firmanın 1 ay içinde Formula 1 yönetimi ile anlaşmaya varıp ilgili protokolü idareye sunması gerekiyor. Bunun yapılmaması halinde, sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatlar idareye gelir kaydedilecek.

Yine ihale şartnamesine göre, yüklenici firma Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile İstanbul Park'ta başlayacağını taahhüt etmek durumunda. Aksi halde, 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula 1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi gerekecek.

Şartnamede, milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin ulusal ve uluslararası motor sporları, ilgili federasyonların etkinlikleri ve çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılmasına yönelik de bir madde bulunuyor.