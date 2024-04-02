Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villanın bodrum katında çıkan yangında öldüğü düşünülen Mustafa Şentürk'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Boşanma aşamasındaki eşini rahatsız ettiği iddiasıyla Şentürk'ü öldürdüğünü itiraf eden Ali Vurgun, 5 gün depoda sakladığı cesedi yakmaya çalışırken kazara kendisini de yaktığını söyledi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'nde 28 Mart'ta 3 katlı bir villanın bodrum katında yangın çıktı.
Yangında kıyafetleri yanan 48 yaşındaki Ali Vurgun, evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale edip, Vurgun’un üzerindeki elbiseleri çıkarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Villada bahçıvanlık yaptığını söyleyen Ali Vurgun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İtfaiye ekipleri de yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Söndürme çalışmalarının ardından ise villanın bodrum katında yanmış bir ceset bulundu. Vurgun'un Mustafa Şentürk (52) ait olduğunu söylediği ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
CİNAYET OLDUĞU BELİRLENDİ
Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntülerini izleyip görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Yapılan soruşturmanın ardından tedavi gördüğü hastanede ifadesi alınan Ali Vurgun, cinayeti itiraf etti.
Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini Mustafa Şentürk'ün rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada Şentürk'ü bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.
Ali Vurgun'un hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
26 Mart'ta, İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada yangın çıkmış, çevredekilere ve polis ekiplerine kendisini bahçıvan olarak tanıtan Ali Vurgun çıkan yangında yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.
Ali Vurgun ilk ifadesinde, bodrum katta yanan kişinin Mustafa Şentürk olduğunu söylemiş, yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirtmişti.
Ali Vurgun'un çıkan yangının ardından alev alan kıyafetleriyle kendini sokağa attığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.