Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı

Vurgun, boşanma aşamasındaki eşini Mustafa Şentürk'ün rahatsız ettiğini, bu sebepten dolayı aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından kiralamış olduğu villada Şentürk'ü bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedi 5 gün villada saklayıp daha sonra yakmaya çalıştığı sırada elindeki yanıcı maddenin bir anda alev almasıyla bodrum katta yangın çıktığını söylediği öğrenildi.