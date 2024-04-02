Marilyn Monroe'nun mezarına komşu mezar yeri, 6 milyon TL'ye satıldı

Geçen hafta satışa çıkarılan Marilyn Monroe'nun mezarının yanındaki mezar yeri bir teknoloji yatırımcısı tarafından 195 bin dolara (6 milyon 271 bin TL) satın alındı. Los Angeles'taki Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park'taki mozole mezar alanı 28 ve 30 Mart tarihleri ​​arasında açık artırmaya çıkarıldı.