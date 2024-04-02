Marilyn Monroe'nun mezarına komşu mezar yeri, 6 milyon TL'ye satıldı
Marilyn Monroe'nun Los Angeles'ta bulunan mezarının yanındaki mezar yeri, 195 bin dolar ödeyen teknoloji yatırımcısının oldu
Geçen hafta satışa çıkarılan Marilyn Monroe'nun mezarının yanındaki mezar yeri bir teknoloji yatırımcısı tarafından 195 bin dolara (6 milyon 271 bin TL) satın alındı. Los Angeles'taki Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park'taki mozole mezar alanı 28 ve 30 Mart tarihleri arasında açık artırmaya çıkarıldı.
İkonik yıldızın mezarının bir sıra yukarısı ve dört boşluk solu müzayedede, Beverly Hills'te yaşayan Anthony Jabin'in oldu.
"Hayatımın geri kalanında hep Marilyn Monroe'nun yanında olmanın hayalini kurdum" diyen Anthony Jabin, müzayededen Hollywood yıldızının mayosunu ve Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın yuvarlak yatağını da satın aldı.
Öte yandan Hugh Hefner da Marilyn Monroe ile aynı mezarlıkta yer alıyor. Monroe'nun mezarının yanındaki mezar yerini 1992'de satın alan Hefner, 2017'de 91 yaşında hayatını kaybedince satın aldığı bu mezara defnedildi. Hugh Hefner'in ölmeden önce mezarını garanti altına almak için 75 bin dolar harcadığı biliniyor.
Julien's Müzayede Evi'nin 'Simgeler: Playboy, Hugh Hefner ve Marilyn Monroe' başlıklı açık artırmasında hem Monroe hem de Hefner'ın çeşitli eşyaları satıldı.
Marilyn Monroe'nun bir elbisesi 325 bin dolara satılırken, kullanılmış ruju ise 65 bin dolara alıcı buldu. Hugh Hefner'ın ceketi de 13 bin dolara satıdı.