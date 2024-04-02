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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası cinayetle bitti!

        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası cinayetle bitti!

        Antalya'da, 33 yaşındaki İlker Sever, boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası olan 34 yaşındaki Cihan Akın Güler'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:31
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        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
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        Antalya'da korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde meydana geldi.

        UZAKTAN AKRABASIYLA PARKTA BULUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre servis şoförlüğü yapan İlker Sever (33), boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği S.P. hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü uzaktan akrabası Cihan Akın (34) Güler ile parkta buluştu.

        5 EL ÜST ÜSTE ATEŞ ETTİ

        Burada, taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Sever, yanındaki ruhsatsız tabanca ile Cihan Akın Güler'e 5 kez ateş etti. Mermilerin 4'ü sırtına, diğeri sağ bacağına isabet eden Güler, yere yığıldı.

        KATİL ZANLISI ARAÇLA KAÇTI

        Tabanca sesini duyanların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edilirken, İlker Sever araçla kaçtı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, kalp masajı yaptığı Cihan Akın Güler'i Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ORMANDA YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlker Sever'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Sever'in Kepez ilçesindeki ormanda olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, İlker Sever'i yakaladı.

        "NAMUS CİNAYETİ" DEDİ

        Emniyetteki sorgusunda cinayeti namus için işlediğini söyleyen Sever, tabancayı ise D-400 kara yolu Serik Caddesi’ndeki Cırnık Köprüsü üzerinden Düden Çayı'na attığını söyledi.

        TABANCA BULUNAMADI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlker Sever ile birlikte tabancayı attığı Düden Çayı'na gitti. Güler'in tabancayı attığını söylediği yerde dalgıç polisler yaklaşık 1 saat kadar arama yaptı, ancak sonuca ulaşılamadı.

        SİLAHIN EŞİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Ekiplerin sorguladığı İlker Sever, tabancanın boşandığı S.P.'de olduğunu kaydetti. Belirtilen adrese giden ekipler, tabancayı evde de bulamadı.

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