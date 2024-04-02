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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Hatayspor maç kadrosu: Okan Buruk'un 11'i belli oldu! Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'i eksikler ve cezalılar - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un 11'i belli oldu!

        Galatasaray milli maç ve seçim arası sonrasında lige, Hatayspor karşılaşmasıyla dönüyor. Bu sezon ligde sadece Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar lider girdiği haftayı kayıpsız geçerek Süper Kupa öncesinde moral bulmak istiyor. Antalya'da kısa bir kamp yapan sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç dışında eksik bulunmazken Okan Buruk da kafasındaki 11'i büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:57
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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        Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

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        TEK EKSİK GÜNAY

        Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

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        Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bu mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

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        SERGE AURIER İYİLEŞTİ

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

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        Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.

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        OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

        Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor.

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        Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

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        SON 11 LİG MAÇINDA PUAN KAYBETMEDİ

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

        10

        EVİNDE BU SEZON 15'TE 15 YAPTI!

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti. RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        11

        SAHASINDA 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        12

        BU SEZON SADECE HATAYSPOR'A MAĞLUP OLDU

        Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        13

        MUHTEMEL 11

        MUSLERA

        14

        BARIŞ ALPER

        15

        NELSSON

        16

        ABDÜLKERİM

        17

        KÖHN

        18

        LUCAS TORREIRA

        19

        KEREM DEMİRBAY

        20

        ZIYECH

        21

        MERTENS

        22

        KEREM AKTÜRKOĞLU

        23

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