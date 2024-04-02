Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum

HAYATINDA NE DEĞİŞTİ?

"Pek bir değişiklik olmadı. O zamanlar da Beşiktaş'ın futbolcusuydum, bugün de. Elbette insanlar daha çok tanımaya başladı, sosyal medya üzerinden mesajlar arttı, fotoğraf çekilmek isteyenler çoğaldı ama benim hayatımda radikal bir değişiklik olmadı. Boş vakitlerimde yine aynı şeyleri yapıyorum, onlar dışında da zaten antrenmanlar ve maçlarım oluyor. Tabii ki insanların ilgisi, taraftarların gelip benimle sohbet etmesi hoşuma gidiyor, motivasyon oluyor.