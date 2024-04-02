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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum

        Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'taki çıkışına ve geleceğine ilişkin önemli ifadeler kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:05
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        Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Semih Kılıçsoy, kulübün dergisine özel açıklamalarda bulundu.

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        Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Kalıcı olmak ve istikrarlı bir şekilde Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum, umarım hedeflediğim gibi devam eder" dedi.

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        "KALICI OLMAK İSTİYORUM"

        "10 yaşımdan bu yana Beşiktaş forması giyiyorum ve Özkaynak Düzeni'nde benimle birlikte tüm arkadaşlarımın en büyük hayali A takım formasını sırtımıza geçirebilmekti. Bunun için çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Bugün A takımda forma giyebildiğim için çok mutluyum. Şimdi ise kalıcı olmak ve istikrarlı bir şekilde Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum, umarım hedeflediğim gibi devam eder."

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        HAYATINDA NE DEĞİŞTİ?

        "Pek bir değişiklik olmadı. O zamanlar da Beşiktaş'ın futbolcusuydum, bugün de. Elbette insanlar daha çok tanımaya başladı, sosyal medya üzerinden mesajlar arttı, fotoğraf çekilmek isteyenler çoğaldı ama benim hayatımda radikal bir değişiklik olmadı. Boş vakitlerimde yine aynı şeyleri yapıyorum, onlar dışında da zaten antrenmanlar ve maçlarım oluyor. Tabii ki insanların ilgisi, taraftarların gelip benimle sohbet etmesi hoşuma gidiyor, motivasyon oluyor.

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        "TESİSLERDE KALIYORUM"

        "Evet, ailemle birlikte Avrupa yakasında yaşıyordum ancak şu an BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne oradan gelmek çok zamanımı olacağı için tesislerde kalmayı tercih ettim. A takıma yükseldiğimden bu yana izinli olduğum günler dışında tesiste kalıyorum."

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        Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 10 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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