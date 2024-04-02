Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı. Haftalardır beklenen Olağanüstü Genel Kurul bugün saat 17'de başlayacak. Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların oylanacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek. Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak. Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak. ALİ KOÇ, FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkan Ali Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler. Ali Koç, 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

ADANA DEMİRSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKMADI Genel kurula saatler kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı. Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı. REKLAM HANGİ AKSİYONLAR ALINABİLİR? Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var: 1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek. 2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak. 3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAMAK GÜNDEMDE Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da belli olacak. 7 Nisan'daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray'ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa'da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı. ALİ KOÇ: SEYAHAT ORGANİZASYONU YAPMAYIN Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi. Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.