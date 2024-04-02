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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Trabzonspor olayları sonrası tarihi gün! İşte olası senaryolar... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de tarihi gün! İşte olası senaryolar...

        Fenerbahçe, tarihi bir güne hazırlanıyor. Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Süper Lig'den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların alınacağı olağanüstü genel kurul, bugün 17.00'de yapılacak. İşte olası senaryolar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:54
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        Fenerbahçe'de tarihi gün!
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        Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı. Haftalardır beklenen Olağanüstü Genel Kurul bugün saat 17'de başlayacak. Trabzonspor maçında yaşanan olaylar sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların oylanacak.

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek. Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak. Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak.

        ALİ KOÇ, FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkan Ali Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler. Ali Koç, 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

        ADANA DEMİRSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKMADI

        Genel kurula saatler kala ligin 31. haftasında Adana Demirspor ile oynanacak olan mücadelenin biletlerini ligden çekilme ihtimali sebebiyle satışa sunmadı. Adana Demirspor maçının yanı sıra Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının biletlerini de henüz satışa sunmadı.

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        HANGİ AKSİYONLAR ALINABİLİR?

        Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:

        1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.

        2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.

        3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

        SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAMAK GÜNDEMDE

        Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da belli olacak. 7 Nisan'daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray'ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa'da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı.

        ALİ KOÇ: SEYAHAT ORGANİZASYONU YAPMAYIN

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlarına bilet ve seyahat organizasyonu yapmamalarını söyledi.

        Ali Koç yaptığı açıklamada, "TFF, 7 Nisan biletlerini satışa çıkardı. Biz çıkarmadık. Lütfen 7 Nisan için bilet talebi, seyahat organizasyonu yapmayın. 2 Nisan'ı bekleyin." ifadelerini kullandı.

        BUGÜN KARAR ÇIKABİLMESİ İÇİN 22 BİN 572 ÜYE GEREKİYOR

        Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu genel kuruldan yetkiyi ilk toplantıda almayı hedefliyor. Sarı lacivertliler 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içine girerken bu hedefe ulaşmak için gereken kişi sayısı da belli oldu.

        TOPLAM 55 BİN ÜYE VAR

        Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 55 bin.

        ÖZEL PLATFORM KURULDU

        Protokol tribününün önüne genel kurul için özel platform kuruluyor. Pazartesi sabahından itibaren platform kurma ve ses düzeni provaları başladı.

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