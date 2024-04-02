Rusya Devlet Başkanı Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: "Saldırı emrini verenlere kesinlikle ulaşacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart akşamı gerçekleşen terör saldırısına ilişkin konuştu.

Terör saldırısının arkasında kimin olduğunu bulacaklarını söyleyen Rus lider Putin, "Sonunda bu saldırı emrini verenlere kesinlikle ulaşacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Bu saldırının analizini yapması için çok profesyonel bir ekip tuttuk" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.