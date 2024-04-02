Rusya Devlet Başkanı Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: "Saldırı emrini verenlere kesinlikle ulaşacağız"
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırı emrini verenlere kesinlikle ulaşacağız" ifadelerini kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart akşamı gerçekleşen terör saldırısına ilişkin konuştu.
Terör saldırısının arkasında kimin olduğunu bulacaklarını söyleyen Rus lider Putin, "Sonunda bu saldırı emrini verenlere kesinlikle ulaşacağız" dedi.
İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, "Bu saldırının analizini yapması için çok profesyonel bir ekip tuttuk" ifadelerini kullandı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Moskova’daki Basmanniy Bölge Mahkemesi, saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.
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