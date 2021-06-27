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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA HABERİ... 'Dur'madı, polise ateş açtı!
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Ankara'da 'dur' ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına ateş açtı

Son dakika haberleri... Ankara'da denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz bir şüpheli, polis kontrol noktasına tabancayla ateş açtı. Herhangi can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda silahlı saldırganın tabancasından çıkan kurşun polis aracına isabet etti. Kaçan saldırgan, özel harekat polisleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

SON DAKİKA HABERİ... 'Dur'madı, polise ateş açtı!
'Dur'madı, polise ateş açtı!
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DHA

Ankara'da denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis kontrol noktasına tabancayla ateş açtı. Kaçan saldırgan, özel harekat polislerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Başkent'in Mamak İlçesi Tuzluçayır Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleşti. Kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, yolda gördükleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir kişiyi durdurmak istedi. Kimliği henüz bilinmeyen şüpheli, yanındaki tabancayla polis kontrol noktasına ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun, polis aracına isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

DEVREYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GİRDİ

Olay sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele ekibi sevk edildi. Giriş-çıkışa kapatılan bölgede ekipler, saldırganı yakalamak için detaylı aramalar yaptı. Aramalar sonucu saldırgan, tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan, Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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