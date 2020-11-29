DHA

Antalya'da, eşiyle boşanma aşamasında olan Feridun A., geçen hafta eşi evi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, bu sefer baklavayla zehirledi

Olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun A.'nın eşi Melek A., bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin K.'nin evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun A., 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile, şikayetçi olurken, Feridun A.'ya 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

SOSYAL HİZMETLERDEN GELDİKLERİNİ SÖYLEYİP, BAKLAVA İKRAM ETMİŞLER

Cuma akşam saatlerinde Metin K.'nin evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek A.'nın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin K., baklavayı yerken, ikili, bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra da Metin K., evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin K.'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Feridun A. (sarı montlu)

FERİDUN A. VE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun A.'nın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi. Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden O.G. ve M.E. ile Feridun A. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.