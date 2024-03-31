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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fatih Sarıdemir Mahallesi'nde ilginç olay! 8 seçmeni olan Sarıdemir Mahallesi'nde muhtar seçilemiyor!

        Fatih'te 8 seçmeni bulunan mahalle için aynı sınıfta iki sandık kuruldu

        İstanbul'un en küçük mahallesi olan Fatih'teki Sarıdemir Mahallesi'nde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Mahallede yeterli seçmen olamaması nedeniyle muhtar seçilemeyeceği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:34
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        Fatih'te 8 seçmeniyle, İstanbul'un en küçük mahallesi olan Sarıdemir Mahallesi seçmenleri, muhtarlık seçimi için yeterli seçmen olamaması nedeniyle muhtar seçemiyor.

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        DHA'nın haberine göre Sarıdemir Mahallesi seçmenleriyle Demirtaş Mahallesi seçmenleri aynı sandıkta oy kullandı. Demirtaş Mahallesi seçmenleri için salona, muhtarlık seçimi için ayrı bir sandık daha kuruldu.

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        Demirtaş Mahallesi Muhtarı Sümer Yükseler, “Komşu mahallemiz Sarıdemir, nüfus azlığından dolayı bizim mahalleye eklendi, muhtarlık seçiminde oy kullanamadılar. Sağdaki sandıkta normalde belediye, büyükşehir belediyesi ve meclis üyeleri oyları kullanılıyor, diğer sandıkta ise sadece muhtarlık oyları kullanıldı" dedi.

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        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidiyor. Seçimde İstanbul’da en çok seçmen bulunan ilçe 642 bin 455 kişi ile Esenyurt olurken en az seçmenin bulunduğu ilçe 13 bin 682 kişi ile Adalar oldu. 8 seçmeniyle İstanbul'un en küçük mahallesi ise Fatih ilçesine bağlı Sarıdemir Mahallesi. Muhtarlık seçiminin yapılması için en az 10 seçmenin olması gerektiği için Sarıdemir Mahallesi’nde muhtarlık seçimi yapılamıyor. Bu nedenle Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni, Mimar Sinan İlkokulu’nda, Demirtaş Mahallesi seçmenlerinin yer aldığı 3036 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

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        MUHTARLIK VE İHTİYAR HEYETİ SEÇİMİ SANDIĞI AYRILDI

        Demirtaş Mahallesi’nin seçmenleri için aynı sınıf içerisinde muhtarlık için 7001 numaralı ayrı bir sandık kuruldu. Demirtaş Mahallesi seçmenleri ile Sarıdemir Mahallesi seçmenleri büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi için 3036 numaralı sandıkta oy kullanırken, Demirtaş Mahallesi seçmenleri muhtarlık seçimi için aynı sınıfta kurulan 7001 numaralı sandıkta oy kullandı.

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        “MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILAMIYOR"

        İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi ve Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, “Muhtarlık seçimi yapılabilmesi için seçmenin 10’un altına düşmemesi gerekiyor. Sarıdemir Mahallesi bütün İstanbul’un aslında bildiği bir yer, Eminönü’ne doğru, genelde ticarethanelerin yer aldığı bir yer. Dolayısıyla konut azlığından dolayı seçmen sayısı 8’e düşmüş. 4 aza 4 asil bir de muhtar 9 kişi lazım. Dolayısıyla burada muhtarlık seçimi yapılamıyor. 8 seçmenin isimlerinin karşısında şerh var, muhtarlık seçimlerinde oy kullanamaz diye. Bu şekilde gerçekleşiyor. Başka bir örneği yok" dedi.

        “SAĞDAKİ SANDIKTA BELEDİYE SOLDAKİ SANDIKTA MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILIYOR"

        Demirtaş Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Sümer Yükseler, “Komşu mahallemiz Sarıdemir, nüfus azlığından dolayı bizim mahalleye eklendi. Muhtarlık seçiminde oy kullanamadılar. Sağdaki sandıkta normalde belediye, büyükşehir belediyesi ve meclis üyeleri oyları kullanılıyor, diğer sandıkta ise sadece muhtarlık oyları kullanıldı" dedi.

        #son dakika
        #31 Mart yerel seçimleri
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