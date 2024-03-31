“MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILAMIYOR"

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Üyesi ve Fatih Yavuz Sinan Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, “Muhtarlık seçimi yapılabilmesi için seçmenin 10’un altına düşmemesi gerekiyor. Sarıdemir Mahallesi bütün İstanbul’un aslında bildiği bir yer, Eminönü’ne doğru, genelde ticarethanelerin yer aldığı bir yer. Dolayısıyla konut azlığından dolayı seçmen sayısı 8’e düşmüş. 4 aza 4 asil bir de muhtar 9 kişi lazım. Dolayısıyla burada muhtarlık seçimi yapılamıyor. 8 seçmenin isimlerinin karşısında şerh var, muhtarlık seçimlerinde oy kullanamaz diye. Bu şekilde gerçekleşiyor. Başka bir örneği yok" dedi.

“SAĞDAKİ SANDIKTA BELEDİYE SOLDAKİ SANDIKTA MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILIYOR"

Demirtaş Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Sümer Yükseler, “Komşu mahallemiz Sarıdemir, nüfus azlığından dolayı bizim mahalleye eklendi. Muhtarlık seçiminde oy kullanamadılar. Sağdaki sandıkta normalde belediye, büyükşehir belediyesi ve meclis üyeleri oyları kullanılıyor, diğer sandıkta ise sadece muhtarlık oyları kullanıldı" dedi.