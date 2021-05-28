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Son dakika haberi FETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi FETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için gözaltı
FETÖ operasyonu! Sınav sorularını alan 22 kişi için gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 28.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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